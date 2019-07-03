إسبانيا ترحل مغربيا متهما بالإنتماء لتنظيم "داعش"

أمرت المحكمة الوطنية (أعلى هيئة قضائية) بالعاصمة الإسبانية مدريد، بترحيل مهاجر مغربي متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقال موقع "هسبريس" المغربي اليوم، إن الشخص الذي صدر بحقه أمر الترحيل كان يعتزم السفر إلى سوريا بغرض القتال في صفوف التنظيمات المتطرفة، بعدما عبر عن ولائه لزعيم تنظيم "داعش" في وقت سابق.

وأضاف أن المعني أظهر سلوكا معاديا للمجتمع دفعه إلى إثارة مشادات كلامية مصحوبة بتهديدات بشن هجوم دموي، قبل أن يعتقل بأحد المراكز التجارية بمدينة "ليريدا" في شهر يوليو سنة 2017 وهو يردد عبارة "الله أكبر، أنا إرهابي سأضع قنبلة، وسوف أهرب مشيا على الأقدام".

وأشار الموقع لوجود تقارير طبية تؤكد إصابة المواطن المغربي بالهذيان وانفصام في الشخصية وأمراض نفسية أخرى، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل هيئات حقوقية تعنى بقضايا المهاجرين الأجانب، حيث رأت أن قرار طرده من التراب الإسباني مجحف ويفتقر إلى الأدلة الموضوعية.

المصدر: "هسبريس"