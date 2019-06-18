المغرب يعلن تفكيك خلية يشتبه بصلتها بتنظيم "داعش"

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية، يشتبه في صلتها بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة تطوان شمالي المملكة.

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وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى بذلة عسكرية.

وأشار البيان إلى أن المشتبه بهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لـ "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين في الساحة السورية - العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم.

كما تم كشف تورط المشتبه بهم في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إجرامية نوعية بالمملكة.

وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: وكالة المغرب العربي