الاتحاد الأوروبي يدين قصف مركز المهاجرين بضواحي العاصمة الليبية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إدانته للغارة الجوية التي استهدفت مركزا للمهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

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وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، وعضو المفوضية الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، وعضو المفوضية الأوروبية لسياسة الجوار، يوهانس هان.

وأشار البيان إلى أن "هذا الهجوم الصادم المأساوي على مركز الإيواء في طرابلس يذكر بثمن الحياة البشرية، كما أنه يذكر بصعوبة وهشاشة وضع المهاجرين الذين وقعوا في دورة العنف في البلاد".

وشدد البيان على أن "العنف بحق المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، مرفوض تماما، وندينه بأشد العبارات".

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وعلم في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن 44 شخصا على الأقل قتلوا بغارة جوية استهدفت مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس.

وعبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد إزاء احتمال ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المهاجرين المقيمين في المركز. ودان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الغارة، قائلا إنها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب.

وتبادلت حكومة الوفاق مع "الجيش الليبي" بقيادة حفتر الاتهامات بتنفيذ الغارة.

المصدر: إنترفاكس