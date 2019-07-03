غسان سلامة: الغارة على مركز المهاجرين في طرابلس ترقى لـ "جريمة حرب"

دان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الغارة التي طالت مركزا للمهاجرين في تاجوراء الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس اللليبية، خلفت عشرات القتلى والجرحى، واعتبرها بمستوى "جريمة حرب".

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وقال سلامة في بيان اليوم الأربعاء إن الغارة اليوم "ترقى إلى مستوى جريمة حرب".

من جهته قال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، إن "30 مهاجرا على الأقل قتلوا في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس وإن العشرات أصيبوا".

وأضاف ياكسلي أنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية سارعت إلى عمليات الإنقاذ، مرجحا ارتفاعا في عدد القتلى.

وقتل أكثر من 30 مهاجرا وأصيب أكثر من 70 في غارة أصابت فجر اليوم الأربعاء، مركزا لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، وتبادلت حكومة الوفاق مع "الجيش الليبي"بقيادة حفتر الاتهامات بتنفيذ الغارة.

المصدر: وكالات