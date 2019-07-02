 
مباشر

رئيس البرلمان الروسي: يجب العثور على منفذي عملية تفجير الطائرة الروسية في سيناء

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان الروسي: يجب العثور على منفذي عملية تفجير الطائرة الروسية في سيناء
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الطائرة الروسية المحطمة في سيناء عام 2015
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2js

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن من الضروري إجراء تحقيق شامل في تحطم طائرة "A321" في شبه جزيرة سيناء، والتي سقطت عام 2015.

إقرأ المزيد
آخر التحقيقات: العبوة على متن الطائرة الروسية زرعت في المقعد الأخير الأيمن (صور)
آخر التحقيقات: العبوة على متن الطائرة الروسية زرعت في المقعد الأخير الأيمن (صور)

وأوضح المسؤول الروسي خلال لقائه رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، في موسكو، أنه لا بد من تقديم المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 إلى القضاء، لإنهاء التهديدات الأمنية للروس في مصر بشكل تام.

وقال فولودين: "أود أن ألفت انتباهكم إلى الحاجة لإجراء تحقيق جاد في الحادث الذي وقع، من مصلحتنا المشتركة أن نجد ونعاقب أولئك الذين نفذوا هذا العمل الوحشي. وبينما يظل الإرهابيون دون عقاب، يبقى تهديد سلامة المواطنين الروس والمواطنين المصريين أنفسهم موجود".

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة "أحد أهم الخطوات في تنمية العلاقات بين البلدين".

وكانت طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" من طراز "إيرباص 321" تحطمت، صباح السبت 31 أكتوبر 2015، فوق سيناء أثناء قيامها برحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، وأودت المأساة بحياة جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 224 شخصا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا