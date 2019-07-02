التحالف العربي: إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إصابة تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه المسلحون الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، فجر اليوم الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديون وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئيا، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة".

وحمل المالكي الحوثيين المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، قائلا: "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار مسيرة ما يمثل اعترافا صريحا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".

وشدد المالكي على أن هذه الممارسات من قبل الحوثيين "وبقدرات نوعية متقدمة"، "يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين 2216، 2231".

وأكد التحالف في ختام بيانه أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الممارسات، بما يكفل حماية المدنيين، وستتم محاسبة "العناصر الإرهابية المسؤولة" عن التخطيط والتنفيذ لهذا "الهجوم الإرهابي" وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جهتها أكدت إدارة مطار أبها الدولي في السعودية أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر وأن الحركة اعتيادية في المطار وداخل الصالات.

المصدر: عكاظ