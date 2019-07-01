الرئاسة التونسية تنشر صورتين للرئيس السبسي قبل مغادرته المستشفى

نشرت الرئاسة التونسية بيانا، مساء يوم الاثنين، أكدت فيه رسميا أن الرئيس الباجي قايد السبسي، غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج، بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه.

وجاء في البيان أن الرئيس قدم خالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري، وشكر كل من سأل للاطمئنان على صحته.

كما نشرت الرئاسة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" صورتين للرئيس رفقة طبيبه الخاص، أمير لواء طبيب، مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية وبقية الفريق الطبي، قبل المغادرة.

يذكر أن السبسي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بتونس، يوم الخميس 27 يونيو، إثر وعكة صحية حادة، بحسبما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

كما أكدت الرئاسة في 28 يونيو أن الحالة الصحية للرئيس في تحسن، مشيرة إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي.

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وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

والباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، هو سياسي ومحام تونسي ولد عام 1926، وهو رئيس "حزب نداء تونس"، وتقلد العديد من المناصب الوزارية في عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، حيث انضم إثر استقلال تونس في العام 1956 إلى الحكومة كمستشار لبورقيبة، قبل أن يعين مديرا عاما لأمن الدولة.

كما شغل منصب وزير الداخلية عام 1965، فيما تولى حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 1969 و1970.

وفي العام 2011، عاد الرئيس التونسي للساحة السياسية، حيث عين رئيسا للوزراء إثر استقالة محمد الغنوشي آخر وزراء الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

وترشح السبسي لانتخابات الرئاسية في 2014 أمام نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وانتخب بنسبة 55.68% رئيسا سادسا للبلاد، متفوقا على نظيره المرزوقي الذي حصل على نسبه 44.32%.

وتسلم الرئيس الباجي قايد السبسي مهام منصبه رسميا رئيسا لجمهورية تونس، في 31 ديسمبر عام 2014.

المصدر: RT + الرئاسة التونسية