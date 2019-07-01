 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج

شاهد.. طريقة سيطرة قوات الدفاع الجوي المصرية على سماء مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. طريقة سيطرة قوات الدفاع الجوي المصرية على سماء مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2cj

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فيديو تحت عنوان "قوات الدفاع الجوي درع السلام"، احتفالا بعيد قوات الدفاع الجوي المصرية الـ49، الذي احتفلت به أمس الأحد.

إقرأ المزيد
قائد قوات الدفاع الجوي المصري يتحدث عن
قائد قوات الدفاع الجوي المصري يتحدث عن "قطع الذراع الطولى لإسرائيل"

وظهر في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري المصري فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة سيطرة القوات المصرية على سماء مصر، والمرافق الهامة في البلاد، حيث أظهرت الخرائط الحدود المصرية بألوان مختلفة، ومنها البحران الأحمر والمتوسط.

كما تحدث الفيديو عن المعارك التي نجحت فيها قوات الدفاع الجوي المصرية من إسقاط طائرات الفانتوم الإسرائيلية عام 1970 في أثناء حرب الاستنزاف، وإنشاء جدار الصواريخ، بالإضافة إلى دورها في انتصار 6 أكتوبر عام 1973.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا