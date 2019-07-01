"رويترز": إطلاق سراح 6 أتراك محتجزين في ليبيا لدى قوات الجيش

أفرجت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، عن 6 أتراك محتجزين لديها، بحسبما أفادت به وكالة "رويترز".

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ويأتي ذلك بعد تهديدات تركية بالتدخل العسكري في ليبيا، إذا لم يتم الانصياع لطلب الإفراج الفوري عن المواطنين الأتراك في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن مدينة أجدابيا (تحت سيطرة قوات المشير حفتر)، شرقي ليبيا، ضبط شخصين يحملان الجنسية التركية.

ووجهت المديرية بالتبليغ عن أي شخص يحمل الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في المدينة، فيما أصدر مدير أمن أجدابيا الصادق اللواطي، تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية بإغلاق المحال التجارية التي يديرها أتراك، وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

تجدر الإشارة إلى أن "الجيش الوطني الليبي" قد أعلن أنه سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، كما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبالقبض على الأتراك الموجودين في البلاد.

المصدر: وكالات