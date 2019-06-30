نتنياهو ينتقد مقاطعة السلطة الفلسطينية لـ "ورشة المنامة" ويتحدث عن حرب جديدة ضد غزة

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض السلطة الفلسطينية المشاركة في فعاليات "ورشة المنامة" التي نظمتها الولايات المتحدة مؤخرا في البحرين.

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وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، إن "الفلسطينيين مصممون على الاستمرار في النزاع مهما كلف الأمر، حتى لو كلفهم ذلك مصلحتهم"، مضيفا "ليس هكذا يتحقق السلام".

وأشاد نتنياهو بتصريحات وزير الخارجية البحريني بأن "إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، وأن الشعب اليهودي جزء من منطقتنا"، مؤكدا أن "هناك دولا تريد صنع السلام ودفع الفلسطينيين إلى السلام".

وفي حديثه عن حركة "حماس"، أكد نتنياهو أن إسرائيل "تتفهم المصاعب التي يواجهها سكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ولذا فقد فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات شديدة على حركة حماس، بما في ذلك وقف الوقود عن محطة توليد الكهرباء، وفي حال استدعت الضرورة فإننا سنضيق الخناق أكثر فأكثر على حماس".

وأضاف "أنا لا أعير انتباها لما يروجه الخبراء على اختلاف مجالاتهم، الذين يسدون لنا النصائح في كيفية التعامل مع غزة، نصائح لم يتمكنوا هم أنفسهم من العمل بها حين كانوا في مناصبهم. وأنا متأكد من أنهم سيكونون أول من سينتقدنا في حال قررنا شن حملة عسكرية واسعة النطاق (ضد غزة)، وهو أمر قد نضطر إلى القيام به".

المصدر: " israelnationalnews" + "معا"