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نتنياهو يحذر دولا عربية وأجنبية من اختبار القوة التدميرية الكبيرة جدا للجيش الإسرائيلي

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نتنياهو يحذر دولا عربية وأجنبية من اختبار القوة التدميرية الكبيرة جدا للجيش الإسرائيلي
Reuters
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما وصفها بدول الجوار العربية من أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية.

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وقال نتنياهو اليوم الأربعاء:" أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية. لا تجربونا!".

تصريحات نتنياهو هذه جاءت خلال تفقده مناورات عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي في كافة أنحاء البلاد بمشاركة عدد كبير من الوحدات القتالية، ورافق نتنياهو في جولته رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي.

وأضاف نتنياهو في ختام جولته: "أختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها جيش الدفاع الإسرائيلي على عدة جبهات. ويغمرني انطباع كبير عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية، وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة، وأصبح لدي انطباع كبير خاصة عن القوة التدميرية التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي".

المصدر: RT

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