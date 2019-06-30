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الجيش الإسرائيلي يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية
Reuters
صورة أرشيفية
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية، فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية في ضواحي مدينة القدس.

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وأوضح، عوض عوض، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس أن القوات الإسرائيلية اقتحمت، برفقة أفراد من المخابرات، منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز المسكوبية.

وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.

وأوضحت مصادر محلية أن عشرات الجنود وعناصر المخابرات اقتحموا العيسوية، وداهموا عددا من المنازل، واعتقلوا عدة شبان، وجميعهم من عائلة الشاب محمد سمير عبيد.

واندلعت بعد منتصف الليل مواجهات عنيفة في بلدة شعفاط، واستهدف الشبان الفلسطينيون القطار الخفيف ومحطته بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما استخدمت القوات الإسرائيلية ضدهم القنابل الغازية والصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة.

كما شهدت أحياء القدس القديمة وبلدة سلوان مواجهات متفرقة.

المصدر: وكالة معا

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