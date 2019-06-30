 
مباشر

الحبس لإرهابي "خطير جدا" في تونس

أخبار العالم العربي

الحبس لإرهابي
Reuters
عناصر من الأمن التونسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m24r

قرر القضاء التونسي حبس المتهم بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، رائد التواتي، على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطه في 3 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

إقرأ المزيد
تونس.. السلطات الأمنية تحدد هوية انتحاري
تونس.. السلطات الأمنية تحدد هوية انتحاري "شارل ديغول"

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، أمس السبت إن القرار جاء "بعد إحالة ملف التواتي المصنف كإرهابي خطير جدا، يوم الجمعة على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح تحقيق في الاتهامات".

وتم القبض على التواتي مطلع مايو الماضي خلال عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد، وهو مصنف كـ"إرهابي خطير جدا"، وينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم "القاعدة".

ويأتي هذا بعد يومين من وقوع عمليتين إرهابيتين في العاصمة تونس، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص، وأعلن تنظيم "داعش" لاحقا مسؤوليته عنهما.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا