تونس.. السلطات الأمنية تحدد هوية انتحاري "شارل ديغول"

توصلت السلطات الأمنية التونسية إلى هوية انتحاري شارع شارل ديغول الذي فجر نفسه في العاصمة، يوم الخميس.

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وأفاد الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، سفيان السليطي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، بأنه تم تحديد هوية منفذ عملية التفجير في شارع شارل ديغول التي جرت يوم الخميس الماضي.

ولم يكشف سفيان السليطي المزيد من التفاصيل حفاظا على سرية الأبحاث، وفق تعبيره.

وأضاف السليطي، في تصريحه لـ"وات"، أن التحقيقات بخصوص الهجومين بكل من شارع شارل ديغول ومنطقة القرجاني بالعاصمة متواصلة.

وكان الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" قد أفاد في تصريح سابق للوكالة التونسية، بأنه تم التعرف على هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة لـ"الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" للخروج في مهمة عمل، إثر العملية التي جرت الخميس في شارع شارل ديغول بالعاصمة.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية