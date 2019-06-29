المجلس الرئاسي الليبي مهددا قوات حفتر: سنرد على أي استهداف لقوات تركيا أو رعاياها

دان المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق تهديد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بإسقاط الطائرات التركية واستهداف سفنها في البحر المتوسط.

وأدان المجلس الرئاسي في بيان يوم السبت التهديدات التي أطلقها الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري باستهداف السفن والطائرات المدنية، وتهديد الملاحة البحرية وضرب مقار وشركات تابعة لدول صديقة، وبالأخص التركية منها والدعوة للقبض على مواطنيها المتواجدين على الأراضي الليبية.

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وأكد المجلس رفضه لهذه التهديدات، محملا المسؤولية كاملة لقيادة "الجيش الوطني الليبي عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية".

وشدد في بيانه على أن لديه (المجلس) وسائل حازمة للرد على تلك التهديدات.

وبين المجلس بحكومة السراج، أن التهديدات تعتبر دعوة للفتنة والكراهية وترويع الناس، وتحريض على القتل على الهوية، مشيرا إلى أن ذلك سيسبب كوارث جسيمة.

كما أفاد في بيانه بأن ذلك يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المجلس الرئاسي البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع المدني إلى أن بيان موقفهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، واتخاذ مواقف واضحة حيالها.

بيان للمجلس الرئاسي pic.twitter.com/yuK6xjXmwD — حكومة الوفاق الوطني (@LGNAMedia) 29 июня 2019 г.

ومساء الجمعة، صرح المسماري بأن الجيش الوطني الليبي سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، كما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبالقبض على الأتراك الموجودين في البلاد.

وأضاف أحمد المسماري أيضا أن الأوامر صدرت بالتعامل مع أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، بالإضافة إلى مهاجمة أي وجود عسكري تركي، مشددا على أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.

المصدر: RT + وكالات