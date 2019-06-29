مجلس النواب: قوات الوفاق قتلت أسرانا وجرحانا بغريان وتركيا أعلنت حربا على ليبيا

اتهم مجلس النواب الليبي المتمركز في مدينة طبرق شرق ليبيا والداعم لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، قوات حكومة الوفاق بتصفية أسرى وجرحى من صفوفه بمعركة غريان.

وأصدر المجلس اليوم السبت بيانا جاء فيه: "يدين مجلس النواب الليبي بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة السراج، بتصفية جرحى قواتنا المسلحة بمستشفى غريان في تجرد كامل من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب".

وأضاف البيان: "كما يدين ويستنكر مجلس النواب الليبي التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني، وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دوليا، وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لتقتيل الشعب الليبي وحكمه بالاعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون".

وتابع مجلس النواب: "إن إيماننا بقضيتنا العادلة بتطهير بلادنا من دنس الإرهاب والتطرف ومليشيات نهب المال العام وتهريب البشر من الخارجين عن القانون وبمعركتنا التي بدأت من بنغازي إلى الموانئ النفطية إلى درنة والجنوب الليبي إلى المنطقة الغربية لن يتوقف، ولن تثنينا مثل هذه الجرائم والدعم التركي والقطري عن مواصلة هدفنا بتحقيق العيش الكريم لشعبنا وتخليصه من المليشيات، وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة من هيمنة الدواعش والمتطرفين والمارقين في كامل تراب الوطن، فثقتنا في جيشنا الوطني وتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة، وسينال المجرمون عقابهم العادل".

وتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في وقت سابق من الأسبوع من استعادة السيطرة على مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس من مقاتلي "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: RT