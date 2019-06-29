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السعودية تخصص 230 ألف مقعد لـ "حجاج الداخل"

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السعودية تخصص 230 ألف مقعد لـ
Reuters
صورة أرشيفية
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خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية 230 ألف مقعد لحجاج الداخل، خلال موسم حج هذا العام، ويشمل ذلك المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب الراغبين في أداء فريضة الحج.

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وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل السعودي، محمد سعد القرشي، أمس الجمعة، أن الشركات التي تم الترخيص لها هذا العام تبلغ 180 شركة.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة ستتيح الحجز الفعلي للمقاعد المخصصة اعتبارا من يوم الخميس القادم، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وقال: "الطريقة الوحيدة للحجز هي المسار الإلكتروني فقط، وقد طورت الوزارة السيرفر الخاص بالتسجيل في المسار، ليتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل".

ولفت إلى أن الوزارة تقدم دعما فنيا للتعامل باحترافية عالية مع بوابة التسجيل، لافتا إلى أنه لا يسمح بالتسجيل عبر المكاتب، ولا يقبل سوى في المسار الإلكتروني.

المصدر: عكاظ

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