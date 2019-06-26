السعودية تحظر دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة

أعلنت سلطة إمارة مكة المكرمة منع دخول المقيمين في المملكة ومركباتهم مكة اعتبارا من يوم الجمعة القادم وحتى 12 أغسطس.

ويشمل المنع وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول الممنوع دخولها إلى مكة المكرمة.

تنويه 📍

منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة#مكة_المكرمة بواسطة #قطار_الحرمين

خلال فترة #الحج

..يبدأ المنع من 25 شوال وحتى 10 ذو الحجة

🔽 pic.twitter.com/Afy2QIBKI4 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 25, 2019

واستثنت الإمارة من هذا المنع من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادرا عن الجهات المختصة.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعليمات المنظمة للحج، مشيرة إلى أن مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة ستتولى تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية