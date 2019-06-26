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السعودية تحظر دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة

أخبار العالم العربي

السعودية تحظر دخول المقيمين ومركباتهم إلى مكة
Reuters Amr Dalsh
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أعلنت سلطة إمارة مكة المكرمة منع دخول المقيمين في المملكة ومركباتهم مكة اعتبارا من يوم الجمعة القادم وحتى 12 أغسطس.

ويشمل المنع وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول الممنوع دخولها إلى مكة المكرمة.

واستثنت الإمارة من هذا المنع من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادرا عن الجهات المختصة.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعليمات المنظمة للحج، مشيرة إلى أن مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة ستتولى تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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