أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أنه تحدث لوسائل إعلام إسرائيلية لإيصال موقف البحرين مباشرة للإسرائيليين.

وكان آل خليفة شن خلال مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية أمس هجوما على إيران لدعمها فصائل في المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي جزء من إرث المنطقة.. أن لدى اليهود مكانة خاصة بين جيرانهم العرب".

وقال آل خليفة في مقابلة مع "العربية" اليوم الجمعة: "لم نسمع إلى الآن عن أي خطة سياسية للسلام".

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وبخصوص "صفقة القرن"، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن "الصفقة تكون بين طرفين ولا نعلم أي شيء عما يسمى صفقة القرن"، مشيرا إلى أن خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود.

وكان وزير خارجية البحرين قد أعرب خلال مقابلة غير مسبوقة لقناة تلفزيونية عبرية، أن مبادرة السلام العربية كانت نقطة البداية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، مقرا بأن إسرائيل باقية في المنطقة ولديها الحق في الوجود، وتسعى البحرين إلى السلام وعلاقات أفضل معها.

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وصرح الوزير خلال المقابلة بأن البحرين سعت دائما إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها "افتقرت إلى التواصل مع تل أبيب"، مشيرا إلى "ضرورة عدم إضاعة هذه الفرصة الآن".

جدير بالذكر أن المنامة استضافت على مدار يومي 25 و26 يونيو 2019 "ورشة البحرين للسلام والازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

ويهدف المؤتمر بحسب منظميه إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.

المصدر: "العربية" + وكالات