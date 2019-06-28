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انطلاق فعاليات جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

انطلاق فعاليات جمعة
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
تظاهرة في قطاع غزة ضد "صفقة القرن"، 26 يونيو 2019
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وصل آلاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين".

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وتجمع الآلاف، في الجمعة التي تحمل الرقم 64 في إطار فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار"، في 5 نقاط هي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج في وسط القطاع، بالإضافة إلى مخيمي غزة وجباليا.

انطلاق فعاليات جمعة
معا
انطلاق فعاليات جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" في قطاع غزة

وجاءت مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في الفعاليات، مؤكدة سلميتها.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بانتشار عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية مقابل مخيمات العودة، بالإضافة إلى انتشار عدد من القناصة الإسرائيليين.

وكانت اشتباكات وقعت اليوم بين القوات الإسرائيلية وأهالي قرية عزموط شرق نابلس، والذين نظموا تظاهرة في أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية إسرائيلية، مؤكدين استمرار الفعاليات المنددة بالاستيطان والرافضة لـ "ورشة البحرين" و"صفقة القرن" الأمريكية.

المصدر: "وفا"+ "معا"

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