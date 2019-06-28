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"حماس" تستنكر تصريحات وزير خارجية البحرين وتصفها بـ "اللامسؤولة"

أخبار العالم العربي

RT
"حركة حماس"
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أصدرت "حركة حماس" يوم الجمعة بيانا، استنكرت فيه تصريحات وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، ووصفتها بـ "اللامسؤولة".

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وقالت الحركة في البيان، إنها تستنكر بشدة استمرار التصريحات اللامسؤولة لوزير خارجية البحرين، والتي يروج بها دوما لإسرائيل وتأكيد بقائها كجزء من تراث المنطقة يجب السلام معه، وأن عداء الأمة الحقيقي ليس مع هذا الكيان.

وأضافت "حماس" أن هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة.

كما لفتت إلى أنها (التصريحات) خارجة أيضا عن أعراف الأمة العربية والإسلامية، التي تمثل العمق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني وقضيته.

وحثت "حركة حماس" شعوب المنطقة وأحزابها كافة، وشعب البحرين والأحزاب البحرينية، على رفض هذه التصريحات المتناقضة مع المواقف المشرفة لهم في رفضهم لـ "صفقة القرن" التصفوية، ولهذا الكيان الإسرائيلي، ورفض التطبيع معه، ومؤتمر بيع فلسطين المشؤوم، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعت في بيانها إلى الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة كل التحديات والمؤامرات، حتى تحرير أرضه ومقدساته.

المصدر: وكالات

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