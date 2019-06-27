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إسرائيل ترحب بمواقف وزير خارجية البحرين

أخبار العالم العربي

إسرائيل ترحب بمواقف وزير خارجية البحرين
Reuters
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رحبت تل أبيب بالأفكار التي طرحها وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في أول مقابلة من نوعها يجريها مع وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، عبر حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر": "دولة إسرائيل ترحب بقرار وزير الخارجية البحريني بإجراء الحوارات علانية مع صحفيين إسرائيليين، وتعرب إسرائيل عن امتنانها للكلمات الإيجابية التي عبر عنها معالي الوزير في المقابلات مع الإعلام الإسرائيلي، مما يبعث الأمل في توثيق العلاقات الثنائية ومستقبل سلمي لمنطقتنا".

 

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن أمله في استقبال وفد من الصحفيين البحرينيين لإظهار إسرائيل لهم، قائلا: "الاتصال المباشر مفتاح للسلام".

وأقر وزير الخارجية البحريني في المقابلة غير المسبوقة التي أجريت معه على هامش "ورشة البحرين" الخاصة بـ "صفقة القرن" الأمريكية بحق إسرائيل في الوجود، واصفا الدولة العبرية بأنها جزء من تراث المنطقة، ولديها الحق في الدفاع عن نفسها في وجه إيران.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل

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