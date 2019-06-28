اشتية يرد على نتنياهو: "ورشة البحرين" منفصلة عن الواقع

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الجمعة، "ورشة البحرين" بأنها "منفصلة عن الواقع، مستبعدا تطورها إلى خطة سياسية.

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وفي معرض رده على انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للفلسطينيين لرفضهم مقترحات "ورشة البحرين"، أعرب اشتية عن شعوره بأن تلك المبادرة "لن تنفذ على أرض الواقع ولن يكون لها مستقبل"، معتبرا أنها "كانت ورشة اقتصادية، ولم تكن سوى تجربة ذهنية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقد رفض الفلسطينيين "مقترحات بعشرات مليارات الدولارات"، في إشارة إلى "ورشة البحرين"، وقال إنه "لا يفهم كيف يمكن للفلسطينيين الذين عليهم الاهتمام بشعبهم، أن يقولوا إن مقترحات مكثفة بالمليارات لا تعنيهم"، مضيفا أن "الأيدولوجية لا تسمح لهم حتى بمساعدة شعبهم".

واستضافت المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية"، في ما بات يعرف بالشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

وتشمل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط في شقها الاقتصادي جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإلى خلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

المصدر: معا