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شاهد.. مصريون يتناقلون صور علاء مبارك داخل ملعب القاهرة

أخبار العالم العربي

شاهد.. مصريون يتناقلون صور علاء مبارك داخل ملعب القاهرة
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء تواجده في ملعب القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الكونغولي.

وتواجد علاء أمس الأربعاء في المدرجات الثالثة شمال بملعب القاهرة لمساندة منتخب بلاده ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وظهر نجل مبارك وسط الجماهير دون حراسة، فيما انتشرت له العديد من الصور رفقة المشجعين، لتلاقي هذه الحركة استحسان رواد مواقع التواصل.

وضمن فريق "الفراعنة" التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضة، بفوزه على الكونغو بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: RT

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