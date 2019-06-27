شاهد.. مصريون يتناقلون صور علاء مبارك داخل ملعب القاهرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء تواجده في ملعب القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الكونغولي.

وتواجد علاء أمس الأربعاء في المدرجات الثالثة شمال بملعب القاهرة لمساندة منتخب بلاده ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وظهر نجل مبارك وسط الجماهير دون حراسة، فيما انتشرت له العديد من الصور رفقة المشجعين، لتلاقي هذه الحركة استحسان رواد مواقع التواصل.

وضمن فريق "الفراعنة" التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضة، بفوزه على الكونغو بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

فيه ناس بتقول للبرنس علاء #مبارك انت بدون حراسه وخايفين عليه احب اقولهم اولا ربنا يحفظه دايما ان شاء الله ثانيا البرنس علاء مش محتاج حراسه لإنه عارف ان حراسته الشعب المصرى هو اللى يحميه من غدر اى حاقد هو عارف قد ايه محبوب والناس تفديه بأرواحها🤗مبروك ياوش السعد @AlaaMubarak_ ♥️🌹 pic.twitter.com/2Z5rvAIaux — AbeerAg (@AbeerAg5) 27 juin 2019

المصدر: RT