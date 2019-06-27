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تفجير إرهابي بعبوة ناسفة وسط دمشق

أخبار العالم العربي

تفجير إرهابي بعبوة ناسفة وسط دمشق
Reuters
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نقل مراسلنا عن مصدر بقيادة شرطة دمشق وقوع انفجار إرهابي بعبوة ناسفة استهدف سيارة على استراد المزة بقلب العاصمة.

وأضاف المصدر أن التفجير الذي وقع صباح اليوم أسفر عن إصابة امرأة وابنها بجروح تم نقلهما إثر ذلك للمستشفى.

ولم تشهد العاصمة السورية أية حوادث أمنية من هذا القبيل منذ فترة طويلة بعد استرجاع الجيش السوري السيطرة على كامل غوطة دمشق والضواحي.

المصدر: RT

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