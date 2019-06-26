تخريب خط أنابيب غاز جنوب شرقي اليمن

فجر مجهولون، مساء الأربعاء، خط أنابيب لنقل الغاز في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مصدر في السلطات المحلية قوله، إن طول الخط المستهدف يصل إلى 320 كيلومترا، وإن التفجير وقع في منطقة عين بامعبد في مديرية رضوم جنوب شرقي محافظة شبوة.

وذكر المصدر، أن التفجير تسبب باندلاع حريق قوي في الخط. وهذا هو التفجير الثالث، لخط الغاز خلال شهر يونيو الحالي.

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وتشهد اليمن منذ عام 2014، نزاعا سياسيا – عسكريا، بين حكومة عبد ربه منصور هادي، وحركة "أنصار الله" الحوثية. ومنذ مارس عام 2015، تقاتل إلى جانب الحكومة اليمينة، قوات التحالف العربي بقيادة العربية السعودية.

وفي ديسمبر 2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن، لأول مرة منذ عدة سنوات خلف طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. ونتيجة لذلك تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة - خاصة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في المدينة الحديدة، وتسليمها من الحوثيين إلى الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي