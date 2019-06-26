شاهد.. بلاغ عاجل ضد لاعب منتخب مصر بسبب فضيحة جنسية

تقدم المحامي المصري أحمد مهران ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعب عمر وردة لتعمدهما الإضرار بسمعة الكرة المصرية.

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وقال مهران في بلاغه إن الرياضة وفقًا لأحكام الدستور المصري جزء من أولويات الدولة في بناء الشخصية المصرية، مضيفا: "الانضمام للمنتخب الوطني هو أحد صور التكليف الوطني بأداء خدمة عامة، وتعمد اللاعب عمرو وردة الظهور في صورة مشينة تستهدف الإساءة لسمعة المنتخب الوطني".

وأشار مقدم البلاغ إلى أن عمرو وردة سلك مسالك غير أخلاقية من تحرش لفظي وفعلي خاصة بعد انتشار فيديو جنسي مسيء له، الأمر الذي يستوجب ضرورة التحقيق مع اللاعب بتهمة تصوير ونشر فيديو جنسي وهو صورة من صور التحريض على الفسق والفجور وتعمد الإساءة إلى سمعة الرياضة المصرية.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق واتخاذ اللازم نحو اللاعب ورئيس اتحاد الكرة لإصراره على استمرار اللاعب في صفوف المنتخب رغم تأثيره السيء على سمعة المنتخب المصري.

وقرر اتحاد الكرة المصري، استبعاد عمرو وردة رسميا من معسكر منتخب مصر مدى الحياة بعد الفضيحة الجنسية المتعلقة باللاعب.

المصدر: مصراوي