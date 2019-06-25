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مصدر كردي لـ RT: فيديو احتفال مقاتلي قسد اثناء اشتعال الحرائق في ريف الحسكة قديم!

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مصدر كردي لـ RT: فيديو احتفال مقاتلي قسد اثناء اشتعال الحرائق في ريف الحسكة قديم!
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مسلحون يرقصون إلى جانب محاصيل مشتعلة في ريف الحسكة
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قال مسؤول كردي لمراسل RT في القامشلي محمد حسن، أن الفيديو الذي نشرته قناة TRT HABER التركية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مقاتلين أكراد يرقصون أثناء حريق الحقول قديم.

وأكد المصدر أن الفيديو يعود إلى يونيو من العام الفائت أثناء معركة الدشيشية، التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأضاف المسؤول الكردي أن "داعش" أضرم النيران في حقول النفط والمحاصيل للتشويش على عمليات قصف طائرات التحالف الدولي لمواقعه.

 وأوضح أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه، حيث هناك فيديوهات عديده تنشرها أطراف تسعى لتشويه سمعة "قسد، حسب وصفه.

وختم المسؤول الكردي بأن أهالي المنطقة شهود عيان على ما تقوم به "قسد" من حماية لأرزاق المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا.

وكانت قناة TRT HABER التركية، نشرت مقطع فيديو، أكدت أنه لمسلحين أكراد يرقصون الدبكة، فيما تشتعل حقول زراعية في جوارهم، شمال شرقي سوريا.

وتظهر في مقطع الفيديو، مجموعة من المسلحين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية، في منطقة ريف الحسكة، من الرجال والنساء، تقيم "حلقة لرقص الدبكة" على أنغام أغاني كردية، فيما ترتفع سحب الدخان.

واندلعت حرائق في مناطق شرق وشمال شرق سوريا في الأسبوعين الماضيين، التي يسيطر عليها الأكراد، والتهمت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وكان المجلس الأعلى للإعلام "الإدارة الذاتية الديمقراطية" للأكراد في سوريا نفى تورط عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في حرق الأراضي الزراعية داخل قرية عين عروس بريف تل أبيض شرقي سوريا، بعد انتشار فيديو يوثق الحادث.

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 المصدر: RT

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