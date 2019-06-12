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فيديو مسرب يكشف مفتعلي الحرائق الزراعية الضخمة في شرق سوريا

أخبار العالم العربي

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نشر موقع "الرقة تذبح بصمت" المعارض فيديو يظهر دورية على سيارة تحمل علم قوات سوريا الديمقراطية تحرق الأراضي الزراعية بقرية عين عروس بريف تل أبيض الواقعة شرقي سوريا.

وتبدو في الفيديو، الذي تم التقاطه بشكل سري بواسطة كاميرا جهاز محمول، سيارة ترفع علم "قسد" تدخل أرضا زراعية في محيط مدينة تل أبيض، ونزول عنصرين منها.

وفي الثواني الأخيرة من الفيديو نرى بدء ظهور الدخان بسبب اشتعال النيران بعد مغادرة عناصر الدورية.

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يذكر أن مناطق شرق سوريا شهدت، خلال الأسبوعين الماضيين، اندلاع عدة حرائق التهمت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، حيث تبادلت الأطراف الموجودة في المنطقة الاتهامات، بدءا من اتهام فلول تنظيم "داعش" باللجوء إلى حرق الأراضي انتقاما من السكان المحليين، الذين كانوا جزءا من خلافته المزعومة.

كما تبادلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بشأن افتعال تلك الحرائق.

المصدر: موقع "الرقة تذبح بصمت"

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