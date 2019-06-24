 
مباشر

ولي العهد السعودي في موقف لافت مع طفل

مجتمع

ولي العهد السعودي في موقف لافت مع طفل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m16r

نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو ظهر فيه ولي العهد محمد بن سلمان وهو يلبي رغبة طفل في التقاط صورة سيلفي معه.

ولفت موقع أخبار السعودية إلى أن الموقف حصل في مدينة جدة بعد أن تناول ولي العهد الغذاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش المدينة.

المصدر: "أخبار السعودية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوغلو عمدة لاسطنبول بعد انتخابات "مثيرة".. إليك القصة