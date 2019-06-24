ولي العهد السعودي في موقف لافت مع طفل
Reuters
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نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو ظهر فيه ولي العهد محمد بن سلمان وهو يلبي رغبة طفل في التقاط صورة سيلفي معه.
ولفت موقع أخبار السعودية إلى أن الموقف حصل في مدينة جدة بعد أن تناول ولي العهد الغذاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش المدينة.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) 24 июня 2019 г.
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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلبي رغبة طفل طلب تصوير "سيلفي" معه ، بعد تناوله الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي في أحد مطاعم جدة .
.#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جده
- pic.twitter.com/UdpcH1EwiG
المصدر: "أخبار السعودية"
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