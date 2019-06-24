بومبيو إلى الرياض وأبوظبي لحشد "تحالف دولي" ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن محادثاته المرتقبة في السعودية والإمارات، ستتناول سبل تشكيل "تحالف دولي" لمواجهة إيران.

وقال بومبيو أمس الأحد عشية جولته الدولية التي تشمل السعودية والإمارات والهند واليابان وكوريا الشمالية: "السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي".

I’m heading out today. Our first stops will be in the Kingdom of Saudi Arabia & the UAE, two great allies in the challenge that Iran presents, and we’ll be talking with them about how to make sure that we are all strategically aligned and how we can build out a global coalition. pic.twitter.com/txu0pA2xr4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 24, 2019

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كما جدد بومبيو عرض واشنطن للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة"، وأضاف: "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة... هم يعرفون أين يجدوننا".

المصدر: وكالات