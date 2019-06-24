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بومبيو إلى الرياض وأبوظبي لحشد "تحالف دولي" ضد إيران

أخبار العالم العربي

بومبيو إلى الرياض وأبوظبي لحشد
Reuters Jacquelyn Martin/Pool
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن محادثاته المرتقبة في السعودية والإمارات، ستتناول سبل تشكيل "تحالف دولي" لمواجهة إيران.

وقال بومبيو أمس الأحد عشية جولته الدولية التي تشمل السعودية والإمارات والهند واليابان وكوريا الشمالية: "السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي".

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كما جدد بومبيو عرض واشنطن للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة"، وأضاف: "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة... هم يعرفون أين يجدوننا".

المصدر: وكالات

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