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وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

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وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات
Reuters
مايك بومبيو قبيل توجهه إلى السعودية والإمارات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أنه سيسافر إلى السعودية والإمارات لإجراء محادثات، مكررا عرضه إجراء مفاوضات مع إيران "دون شروط مسبقة" لتهدئة التوتر الحالي.

وقال بومبيو للصحفيين قبل أن يستقل طائرته "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. إنهم (الإيرانيون) يعرفون بدقة أين يمكن أن يجدونا".

وتابع "أنا واثق أنه في الوقت الحالي أنهم مستعدون للتواصل معنا، سنكون قادرين على بدء هذه المفاوضات".

أما بخصوص زيارته للبلدين الخليجيين قال: "سأتوجه إلى السعودية والإمارات اليوم للتأكيد أننا في تحالف استراتيجي".

المصدر: رويترز

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