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قطر تعلق على نتائج انتخابات اسطنبول

أخبار العالم العربي

قطر تعلق على نتائج انتخابات اسطنبول
Reuters
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علقت الخارجية القطرية على نتائج تصويت الإعادة في الانتخابات البلدية لمدينة اسطنبول التي فاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو من جديد على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

وكتب مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، تعليقا على نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأحد: "صناديق الديمقراطية في تركيا تنتصر للمعارضة، ونبرات التشفي تأتي من أقوام لا يعرفون إلا صناديق الجثث".

وفي تصويت الإعادة الذي نظم بعد مطالب متكررة من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، تكبد مرشحه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم هزيمة جديدة أمام إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤشر على تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وتعد قطر من أكبر حلفاء تركيا في المنطقة.

المصدر: RT

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