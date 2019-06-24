 
مباشر

جندي سعودي يقتل ثلاثة من رفاقه في جازان

أخبار العالم العربي

جندي سعودي يقتل ثلاثة من رفاقه في جازان
AFP
عناصر من قوات حرس الحدود السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m12n

أفادت مواقع إخبارية سعودية بأن جنديا سعوديا في إحدى الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوبي المملكة، أطلق النار على ثلاثة من رفاقه، ما تسبب بمقتلهم على الفور.

وقال موقع "شبكة سبق" الإخباري نقلا عن مصادر لم يسمها إن سبب الحادث خلاف شخصي بين الجندي مرتكب الجريمة ورقيب في نفس الجهة الأمنية التي يعمل بها، حيث قتله وقتل عن طريق الخطأ وكيل رقيب، وعريفا أثناء إطلاق النار.

إقرأ المزيد
مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن
مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن

وأشار الموقع إلى أن القاتل سلم سلاحه ونفسه إلى زملائه بعد الحادث فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي للحادث، إلا أن مصادر سعودية أشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر شرطة منطقة جازان بيانا رسميا يميط اللثام عن الحادث وملابساته.

المصدر: "شبكة سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا