مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن

أعلنت السلطات السعودية مقتل جنديين من قواتها في معارك مع الحوثيين على الحدود مع اليمن.

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وذكرت مصادر سعودية أن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، قدم تعازيه لأسرتي الجنديين مفرج بن بريكان الشمري، وعادل بن علوان الجبرين.

ولم تورد الوكالة تفاصيل مقتل الجنديين، لكن مواقع محلية قالت إنهما قتلا في المعارك التي تشهدها الحدود اليمنية السعودية بين الجيش السعودي والحوثيين.

المصدر: وكالات

