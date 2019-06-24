فوز مرشح السلطة برئاسة موريتانيا من الجولة الأولى

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فوز مرشح السلطة لمنصب الرئاسة محمد ولد الغزواني من الجولة الأولى بحصوله على 52% من الأصوات.

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وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت السبت، أن ولد الغزاوني انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات.

وحل خلف ولد الغزواني وبفارق كبير 4 مرشحين معارضين هم الناشط المناهض للرق بيرام ولد الداه أعبيد الذي تلاه في المرتبة الثانية بحصوله على 18,58%، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر الذي حل ثالثا بحصوله على 17,58%.

أما في المرتبة الرابعة فحل الصحافي بابا حميدو كان بـ8,71% في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2,44% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62,66% من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1,5 مليون ناخب.

وكان مرشحو المعارضة استبقوا هذه النتائج بإعلان رفضهم لها بعد إعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات.

وتحدث سيدي محمد ولد بوبكر خلال مؤتمر صحافي عقده مع ثلاثة مرشحين آخرين عن "مخالفات متعددة (...) أطاحت بمصداقية" الانتخابات التي جرت السبت.

وقال "نحن نرفض نتائج الانتخابات ونعتبر أنها لا تعبّر بأي طريقة عن إرادة الشعب الموريتاني".

المصدر:AFP