نتائج أولية تظهر فوز ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية الموريتانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا فوز مرشح الأغلبية الحاكمة، محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، بفارق كبير بحصوله على 50.72% بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

وأكد ولد الغزواني أن فوزه محسوم دون الحاجة إلى جولة ثانية من الانتخابات.

وأظهرت النتائج حصول المرشح بيرام الداه ولد إعبيدي، على 18.72 بالمئة من الأصوات، وجاء مرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر، ثالثا بحصوله على 18.13 بالمئة من الأصوات.

ورفضت المعارضة النتائج الأولية للانتخابات، وقال المرشح بيرام ولد إعبيدي في تصريح من أمام اللجنة المستقلة للانتخابات إن النتائج لم تكتمل، مضيفا: "إعلان غزواني أنه فاز في هذه الانتخابات زور وبهتان".

ودعت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات المرشحين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها، مؤكدة أنها "لا تزال تواصل فرز النتائج التي تردها تباعا من ممثليها، وتسهر لجانها على جمعها لتقديم نتائج مؤقتة في الآجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستوري".

جدير بالذكر أن المرشح ولد اعبيدي ينشط في مجال حقوق الإنسان، كما رأس "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" التي اشتهرت في السنوات الأخيرة من خلال دفاعها عن قضايا مكافحة العبودية، فيما يعتبر ولد بوبكر مرشحا للمعارضة ويدعمه أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، إلى جانب أحزاب وتجمعات شبابية.

المصدر: وكالات