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الجزائر.. حبس 19 متظاهرا أوقفوا في مسيرة الجمعة

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الجزائر.. حبس 19 متظاهرا أوقفوا في مسيرة الجمعة
Reuters RAMZI BOUDINA
متظاهرون رفعوا أعلاما بجانب العلم الوطني الجزائري الجمعة الماضية
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أمر القضاء الجزائري، بحبس 19 متظاهرا، أوقفوا خلال تظاهرات الجمعة التي أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بحمل رايات غير العلم الجزائري.

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وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، إن "قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمر بحبس 13 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات"، مشيرا إلى أن العقوبة حسب المادة المذكورة تصل إلى الحبس 10 سنوات.

وذكر التلفزيون الحكومي أن جميع المتهمين أوقفوا "أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية" يوم الجمعة بمناسبة التظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية، وأن قاضي التحقيق لدى محكمة "بجاي" شرقي البلاد، أمر بوضع شخص رهن الحبس الاحتياطي بتهمة "تمزيق الراية الوطنية".

من جهته، حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، من "اختراق المسيرات" عبر "رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا".

وقال، إن "تعليمات صدرت لقوات الأمن بهذا الشأن".

وتظاهر جزائريون يوم الجمعة، بكثافة رافعين العلم الوطني الجزائري كما اعتادوا منذ بدء الاحتجاجات في فبراير الماضي، كما شوهدت خلال المظاهرات رايات أمازيغية.

المصدر: أ ف ب

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