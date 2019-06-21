جزائريون يتحدون قائد الجيش ويرفعون رايات غير العلم الوطني (فيديو)

رفع متظاهرون جزائريون اليوم رايات غير العلم الجزائري بعد تحذير قائد الجيش، أحمد قائد صالح، من هذا الفعل ووصفه بـ "القضية الحساسة".

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وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين وهم يرفعون الأعلام الثقافية الأمازيغية في الجمعة الـ18 منذ بدء الاحتجاجات في الجزائر.

وأكد مراسل RT أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات من المتظاهرين وصادرت الرايات الأمازيغية من حامليها في شارع عبد الكريم الخطابي، بالقرب من ساحة البريد المركزي.

وتأتي هذه الجمعة وسط حالة من الترقب عقب خطاب قائد الأركان الذي قال فيه إن رفع رايات غير العلم الوطني مسألة حساسة هدفها اختراق المسيرات، ما أثار ردود فعل متباينة.

المصدر: RT