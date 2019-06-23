عمليات نوعية ضد مسلحي "داعش" في الموصل

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية نفذوا عمليات نوعية لتعقب مسلحي "داعش" في محافظة الموصل.

وأشار بيان الخلية، إلى أن "العمليات امتدت من منطقة جنوبي الحضر وصولا إلى الصينية جنوب غربي مدينة الموصل"، مشيرا إلى أنها شهدت عمليات إنزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة.

وأضاف البيان، أن العمليات الأمنية أسفرت عن تدمير 10 أنفاق وكهوف وقتل عدد من المسلحين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالجماعات المسلحة تضم مواد للدعم اللوجستي.

وتابع البيان، أن العمليات جاءت بإسناد من طيراني الجيش العراقي والتحالف الدولي، وأنهما نفذا طلعات استهدفت قطع وتدمير طريق الإمداد لمسلحي التنظيم في قاطع العمليات بين مدينتي الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما.

المصدر: خلية الإعلام الأمني