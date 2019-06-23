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باكستان تقلد أمير قطر أرفع أوسمتها

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باكستان تقلد أمير قطر أرفع أوسمتها
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منح رئيس باكستان عارف علوي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسام "نيشان باكستان"، وهو أعلى وسام مدني في باكستان، تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية بين قطر وباكستان.

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وحضر مراسم التقليد بالقصر الرئاسي "قصر إيوان" بالعاصمة إسلام آباد قبل ظهر اليوم الأحد، أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

 تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العديد من الأوسمة منها وسام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الإمارات عام 2004، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من البحرين في العام ذاته، إضافة للوسام الأعلى للمجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.

المصدر: وكالة "قنا"

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