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رئيس وزراء باكستان وأمير قطر يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة

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رئيس وزراء باكستان وأمير قطر يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة
Reuters
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات من أجل دفعها إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الجانبان بحضور خان وتميم، مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين، شملت تأسيس مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة المعنية بالتجارة والاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة في قطر ووزارة التجارة والمنسوجات في باكستان، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري ودعم التواصل، وتعزيز الثقة بين البلدين بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ووقع الجانبان أيضا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية القطرية ووحدة المراقبة المالية الباكستانية، للحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بصورة فاعلة.

وحضر جلسة التوقيع عدد من المسؤولين في البلدين.

المصدر: بوابة الشرق الإلكترونية

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