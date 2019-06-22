رئيس وزراء باكستان وأمير قطر يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات من أجل دفعها إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية: زيارة سيدي سمو الأمير 'حفظه الله' إلى إسلام آباد جاءت لتعزز التعاون الثنائي بين دولة #قطر وباكستان والبناء على الروابط القوية بين بلدينا الشقيقين للمضي قدماً نحو مزيد من التعاون المشترك خلال السنوات القادمة. pic.twitter.com/GW9UhaxpP1 — بوابة الشرق (@alsharq_portal) 22 июня 2019 г.

ووقع الجانبان بحضور خان وتميم، مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين، شملت تأسيس مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة المعنية بالتجارة والاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة في قطر ووزارة التجارة والمنسوجات في باكستان، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.

وتهدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري ودعم التواصل، وتعزيز الثقة بين البلدين بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي.

صور| حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس وزراء باكستان يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين pic.twitter.com/zvkX24D1ND — بوابة الشرق (@alsharq_portal) 22 июня 2019 г.

ووقع الجانبان أيضا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية القطرية ووحدة المراقبة المالية الباكستانية، للحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بصورة فاعلة.

وحضر جلسة التوقيع عدد من المسؤولين في البلدين.

المصدر: بوابة الشرق الإلكترونية