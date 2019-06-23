وزيرا الخارجية والدفاع المصريان يتوجهان إلى موسكو للقاء نظيريهما الروسيين

غادر وزيرا الخارجية والدفاع المصريان سامح شكرى ومحمد زكى اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية لحضور اجتماع 2 + 2 مع نظيريهما الروسيين.

وهدف هذه الزيارة هو بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن يحض وزير الدفاع المصري المنتدى الدولي العسكري/الفني (الجيش - 2019) كما تشهد الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت الخميس، إن اجتماعين منفصلين سيعقدان إلى جانب اجتماع مشترك بصيغة 2+2، حيث من المنتظر مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمات في سوريا وليبيا والسودان.

كما سيتطرق الطرفان إلى المسائل الأمنية في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: RT