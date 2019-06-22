مراسلنا: قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توافق على المقترح الإثيوبي

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة موافقتها على جميع البنود الواردة في المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

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وأعلنت قيادة المعارضة السودانية بأنها تسلمت الخميس الماضي، مبادرة مكتوبة من الوسيط الإثيوبي - الإفريقي تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

وقال مصدر مطلع، إن "المبادرة اقترحت منح المدنيين سبعة مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية".

المصدر: RT