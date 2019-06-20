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المعارضة السودانية تتسلم مبادرة من إثيوبيا لحل الخلاف على المجلس السيادي

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المعارضة السودانية تتسلم مبادرة من إثيوبيا لحل الخلاف على المجلس السيادي
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
(صورة أرشيفية)
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صرح مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بأنهم تسلموا اليوم الخميس مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الإفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ RT إن المبادرة حملت مقترح منح المدنيين سبعة مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.

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وأشار إلى أن المقترح وجد موافقة مبدئية من قبل الحرية والتغيير التي يفترض أن ترسل ردها للوسيط الإثيوبي يوم السبت.

وقد دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، قوى إعلان الحرية والتغيير إلى التفاوض دون أي شروط سابقة، مؤكدا في الوقت ذاته رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون بلاده.

المصدر: RT

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