التحالف العربي: أسقطنا طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان

أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.

وأوضح المالكي، أن جماعة الحوثي "تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة"، مشيرا إلى كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وقال: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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من جهتها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها استهدفت مطار جازان جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة من طراز قاصف، مشيرة في بيان صدر عنها، أن "الهجمات استهدفت مرابض طائرات من دون طيار وأهداف عسكرية أخرى في المطار، وأن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وشدد البيان على أن الحوثيين يمتلكون "تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية التعامل معها"، مشيرا إلى أن "الصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه" التي تمتلكها الجماعة بإمكانها "ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية".

وأكد الحوثيون في بيانهم على أن ضرباتهم لن تقتصر على عسير ونجران وجازان، متوعدين بزيادة مساحة القصف في حال "استمرار التصعيد".

وزعم البيان أن "الجماعة تمتلك القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة تجعل اليمن قادرا على الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات".

المصدر: RT + واس