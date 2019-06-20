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ميركل تؤكد معارضتها قيام دولة كردية في العراق

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ميركل تؤكد معارضتها قيام دولة كردية في العراق
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها قيام دولة كردية مستقلة في العراق، مؤكدة ضرورة توفير "أوضاع عادلة" للأكراد هناك.

وقالت ميركل في تصريحات صحفية خلال زيارتها لإحدى المدارس في مدينة غوسلار بولاية سكسونيا السفلى شمالي البلاد أمس الأربعاء: "لا أعتقد أن من شأن وجود دولة للأكراد أن يخدم السلام في المنطقة"، مشددة على تأييدها وحدة العراق.

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ودعت لإتاحة أكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي للأكراد، مضيفة أنه "يجب أن يحظى الأكراد في العراق بأوضاع عادلة".

يذكر أن الحكومة الألمانية عارضت استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عن بغداد في 25 سبتمبر 2017، الذي رفضته بغداد وتركيا وإيران المجاورتان.

المصدر: وكالات

 

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