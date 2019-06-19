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مصادر لـRT: اعتقال عدد من شباب قرية الرئيس الراحل مرسي بعد دعوتهم للتظاهر

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مصادر لـRT: اعتقال عدد من شباب قرية الرئيس الراحل مرسي بعد دعوتهم للتظاهر
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته
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اعتقلت قوات الأمن المصرية عددا من شبان قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي مساء أمس الثلاثاء وذلك على خلفية دعوات شهدتها القرية لصلاة الغائب وانطلاق مظاهرات محدودة.

ونقلت "RT" عن نشطاء دعوتهم أمس إلى إقامة صلاة الغائب وتنظيم مظاهرات محدودة بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وأعلن أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل، أن جثمان والده دفن "بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر، لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية"، بعد أن رفضت السلطات المصرية طلب أسرة الرئيس الأسبق، بدفنه في مسقط رأسه في محافظة الشرقية.

المصدر: RT

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