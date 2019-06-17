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واشنطن: لا تعليق لنا حاليا على وفاة مرسي

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واشنطن: لا تعليق لنا حاليا على وفاة مرسي
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المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس
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أفادت الخارجية الأمريكية بأنها تدرس التقارير حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها حاليا.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "رأينا التقارير عن وفاته، لكن لا يمكن قول شيء حول ذلك".

وأعلنت النيابة العامة المصرية أن مرسي توفي اليوم الاثنين إثر نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" في المحكمة العسكرية داخل معهد أمناء الشرطة في القاهرة.

وأوضحت النيابة المصرية أن مرسي، البالغ من العمر 67 عاما، فارق الحياة داخل قفص الاتهام مغشيا عليه.

المصدر: RT

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