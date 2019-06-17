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النيابة العامة في مصر: مرسي سقط مغشيا عليه داخل قفص الاتهام وتم نقله للمستشفى

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النيابة العامة في مصر: مرسي سقط مغشيا عليه داخل قفص الاتهام وتم نقله للمستشفى
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي
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أعلنت النيابة العامة المصرية، أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي توفي داخل قفص الاتهام مغشيا عليه، حيث تم نقله للمستشفى على الفور.

النيابة العامة في مصر: مرسي سقط مغشيا عليه داخل قفص الاتهام وتم نقله للمستشفىبيان النيابة المصرية
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ووفقا للتلفزيون الرسمي في مصر، "تلقت النيابة العامة المصرية اخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره لجلسة المحاكمة، حيث أشار التقرير الطبي إلى أن "المتهم مرسي حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة 4:50 مساء".

وأشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن التقرير الطبي أشار إلى "عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفي".

ونوهت إلى أنها "تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين".

النيابة العامة في مصر: مرسي سقط مغشيا عليه داخل قفص الاتهام وتم نقله للمستشفىالبيان

وأمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس الأسبق المتوفي، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

المصدر: RT

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